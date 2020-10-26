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Adana'da 'FETÖ borsası' davasında ilk karar

Adana'da görülen 'FETÖ borsası' davasında gizli tanıklık yaparak sanıklardan para isteyen bir zanlıya 25 yıl hapis cezası verildi.
 26 Ekim 2020 16:37
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Adana'da 'FETÖ borsası' davasında ilk karar

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşan ortamdan faydalanan, daha sonra ise birçok şehirde ortaya çıkan 'FETÖ borsası' ile alakalı Adana'da da dava açılmıştı. Davanın sanıkları arasında 17-25 Aralık süreci sonrasında özellikle iktidara yakın medyada boy gösteren Tamer Barış Terkeşli'nin de olması dikkat çekti.

Sputniknews'te yer alan habere göre; Kamuoyunda gazeteciler ve siyasetçilerin serzenişleri ile ortaya çıkan FETÖ Borsası, özellikle iş adamlarını FETÖ listesinde olmakla tehdit edip, belli bir ücret karşılığında devlet içerisinde adamlarının olduğunu iddia ederek, FETÖ listesinden isimler çıkarmaya muktedir olduğunu söyleyerek, tehdit ve şantajla para toplayan çeteye verilen isim olarak ortaya çıktı.

Kamuoyu, Tamer Barış Terkeşli ismini 2011 yılının haziran ayında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile duydu.

Bu operasyonda tehdit, rüşvet, yolsuzluk ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Terkeşli tutuklanmıştı. Bir yıldan uzun süre tutuklu kalan Terkeşli, 17-25 Aralık sonrasında itirafçı FETÖ imamı olarak yeniden sahneye çıktı.
Özellikle iktidara yakın medyada neredeyse her gün manşetlerde yer alan Terkeşli, dönemin Adana Valisi Avni Coş'un da himaye göstermesiyle Adana'da yeniden zemin buldu.

İlk şikayet 2016'da
Adana'da siyaset ve iş kulislerinde Terkeşli'nin mevcut konumunu kullanarak para topladığını adli mercilere ilk defa 17.06.2016 tarihinde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak Taner Talaş anlatmıştı.

Kamuoyuna yansıyan bir diğer husus ise Terkeşli'nin değişik isimlerle alanını genişletmek ve hedef ettiği insanları köşeye sıkıştırmak amacıyla, gizli tanıklık müessesini emelleri doğrultusunda kullanması oldu.

Gizli tanık sıfatıyla ifadeler verdi
Ankara'da özellikle şikede kumpas davası başta olmak üzere, değişik mahkemelerde 'Güneş' ismini kullandığı iddia edilirken, Adana'da gözüne kestirdiği insanları zanlı durumuna düşürmek için 'BULUT' gizli tanık ismiyle ifadeler verdiği belgelerle ortaya çıktı.

Adana'da kendisi hakkında haber yapan gazetecilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu 2014/50403 soruşturma numarası ile 05.02.2015 tarihinde, o günkü adıyla "Paralel yapının içerisinde yer alan medya mensupları" başlığı altında birçok kişiye iftira atarak yargılanmalarını sağlamıştı.

İftiralarda bulunan, bazı idari görevlilerden destek bularak oluşturduğu etkinlik alanında iş insanlarını tehdit eden Terkeşli, nihayetinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile karşılaştı.
İddianamede, yargılanması devam eden ve hiç yargılanmayan bazı iş insanlarına, Emniyet Müdürlüğünün de ismini kullanarak tehditler savuran Terkeşli ile alakalı tüm deliller yer aldı.

Yargılama neticesinde, Terkeşli ve arkadaşları mahkeme heyetinin oy birliği ile cezaya çarptırıldı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılama 10 celse devam etti. Hakkında defalarca değişik mahkemelerde yakalama kararı olmasına karşın, bir türlü yakalanmayan Terkeşli'yi 14. Ağır Ceza Mahkemesi SEGBİS yoluyla Hatay'dan ancak dinleyebildi. Delillerin toplanması sonucunda Tamer Barış Terkeşli hakkında;

Müşteki Metin Ünal'a yönelik dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis 40 bin TL para cezası,
Müşteki Bülent Doğan'a yönelik kamu görevlilieri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadi ile dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis 180 bin TL para cezası,
Müşteki Ali Kazım Başaran'a yönelik dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis 53 bin 320 TL para cezası,
Müşteki Cüneyt Semirli'ye yönelik şantaj suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Eşi beraat etti
Aynı mahkemede yargılanan eşi Demet Terkeşli beraat ederken, Tamer Barış Terkeşli ile topladığı paraların legalize edilmesi yönünden iş birliği olduğu iddia edilen Adana'nın ünlü inşaat firması Arma İnşaat'ın sahibi Ahmet Duran Yaman ise beraat etti. Duruşma savcısının bu kararı istinaf edeceği öğrenildi. Duruşma savcısının 17-25 Aralık sonrasında ortaya çıkan yasa dışı FETÖ dinlemelerinin hedefinde olan ve yasadışı dinlendiği ortaya çıkan Adana Adliyesi'nin kıdemli savcılarından Şükrü Uçkan olması ise dikkat çekti.

Mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararda tutuklama kararı vermezken, Tamer Barış Terkeşli ve arkadaşlarının mahkeme kararı neticesi nedeniyle yurt dışına kaçma ihtimalinin nasıl önleneceği ise muamma olarak ortada duruyor.

İzmir'de FETÖ Borsası cinayeti
Öte yandan İzmir'de 'FETÖ Borsası' davasının 69 sanığı arasında bulunan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş (41), elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine, polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla vurularak, öldürülmüştü.
Memurlar.Net
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