Daha önce 21 defa denetlenmişti, yeniden 10 gün kapatıldı
|26 Ekim 2020 17:03
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Eskişehir'de yapılan 21 farklı denetimde koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen bir eğlence mekanı, kaymakamlık kararıyla 10 günlüğüne mühürlenerek kapatıldı. Mekanda 13 kez yapılan denetimde sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 853 kişiye 2 milyon 686 bin 950 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki eğlence mekanlarında koronavirüs denetimleri yaparken çok sayıda kişiye özellikle sosyal mesafe kuralına uymadığı ve zorunlu olmasına rağmen maske takılmadığı tespit edilen kişilere idari para cezası uyguladı. Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan bir eğlence mekanı ise 21 kez yapılan denetimlerde koronavirüs denetimlerine uymadığı gerekçesiyle Tepebaşı Kaymakamlığı'nca 10 günlüğüne kapatılarak mühürlendi.
853 KİŞİYE 2 MİLYON LİRA SOSYAL MESAFE CEZASI
Aynı eğlence mekanında şu ana kadar yapılan 21 farklı denetimde 13 kez sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, 9 kez izinsiz canlı müzik yapıldığı, 4 kez kapalı mekanda sigara içildiği, 7 kez kapama saatine uyulmadığı, denetimlerde 4 kez mesul müdür bulundurmadığı, 13 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını tespit ederek idari para cezası uyguladı. Ayrıca yapılan 13 denetimde sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 853 kişiye 3 bin 150'şer liradan olmak üzere toplamda 2 milyon 686 bin 950 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
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