Bayılan kağıt toplayıcısı, yardıma gelen sağlık ekibine saldırdı
|26 Ekim 2020 17:21
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eşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara saldırdı. Araya zabıta ve polis ekibinin girmesiyle güçlükle polis aracına bindirilen kişi polis merkezine götürüldü.
Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yerde baygın halde bir kişinin olduğunu görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken yoldan geçen Beşiktaş Zabıta ekipleri durarak yol emniyetini aldı. Zabıta ekiplerinin haber vermesiyle Beşiktaş Arama kurtarma ekibinden bir kişi gelerek yerde yatan kişiyi kontrol etti.
UZUN SÜRE BAYGIN YATTI; AYILINCA SAĞLIK EKİBİNE VE POLİSE SALDIRDI
Yoldan geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla yerde yatan kişiyi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişiye müdahale etmek istedi. Bu sırada birden ayılan kişi sağlık ekiplerine saldırdı. Araya giren zabıta ve polis ekipleri bayılan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri yerde yatan kişiye maske vermek istedi. Maske de takmayıp ekiplere saldıran kişiye polis ve zabıta tarafından müdahale edildi. Güçlükle polis aracına konulan kişi polis merkezine götürüldü. Beşiktaş Polis Merkezi'nde güçlükle araçtan indirilen kişi, karga tulumba içeri götürüldü.
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