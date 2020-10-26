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Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
|26 Ekim 2020 17:36
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kumbağ Mahallesinde yaşayan M.K. (50) rahatsızlanınca yakınları tarafından Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Metil alkole bağlı zehirlenme tanısıyla müşahadeye alınan M.K. kurtarılamadı.
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