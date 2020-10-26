1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
 26 Ekim 2020 17:36
+Aa- Yazdır
Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kumbağ Mahallesinde yaşayan M.K. (50) rahatsızlanınca yakınları tarafından Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Metil alkole bağlı zehirlenme tanısıyla müşahadeye alınan M.K. kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bayılan kağıt toplayıcısı, yardıma gelen sağlık ekibine saldırdı
26 Ekim 2020 17:21		 Spor ve iş adamları apart dairede kumar oynarken yakalandı
26 Ekim 2020 16:51
Akıllanmadılar, yine başkasının yerine sınava girerken yakalandılar
26 Ekim 2020 15:42		 Geminin merdivenlerinden düşen memur hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 14:46
Evi terk eden eşini geri götürmek istedi, tartıştığı kayınpederini öldürdü
26 Ekim 2020 13:51		 Üzerine kepçeyle toprak attılar, çığlıkları duyunca şoke oldular
26 Ekim 2020 13:37
Hamile eşinin gözü önünde öldürdüler
26 Ekim 2020 12:54		 Kitap ve defterin arasında uyuşturucu satan 4 şüpheli yakalandı
26 Ekim 2020 11:23
Kastamonu'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı
26 Ekim 2020 11:01		 Sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 10:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:24 - Bakan Gül açıkladı... Noterliğe girişte sınav yapılacak18:20 - Milyoner yarışmasına damga vuran Hikmet, sözünü tuttu18:10 - Mesut İnce'den, Erdoğan ile yaşanan diyaloglarının çarpıtılmasına tepki18:01 - CHP'den Erdoğan'ın 'boykot' çağrısına destek17:50 - Bakan Koca: İstanbul'da 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde
17:42 - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor17:39 - Çeyrek altın 804 TL oldu17:36 - Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti17:30 - Dolar günü yeni rekorla kapattı: 8,08 TL17:30 - Çocuklar için balık yağı17:28 - CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı 'küfürlü paylaşımı' nedeniyle görevinden alındı
17:21 - Bayılan kağıt toplayıcısı, yardıma gelen sağlık ekibine saldırdı17:12 - İzmir'de ehliyeti olan memur, şoför olarak görevlendirilebilecek17:06 - Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı Navtex iptali17:03 - Daha önce 21 defa denetlenmişti, yeniden 10 gün kapatıldı16:55 - Erzurum Valisi Memiş: Vaka yükselişini durdurduk
16:51 - Spor ve iş adamları apart dairede kumar oynarken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS önlisans soru ve cevapları yayımlandı
Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak
Erdoğan'dan boykot çağrısı... Sakın Fransız markalı ürünleri satın almayın
Korona izni 2021 yazına uzuyor
Lise mezunları memur oluyor!
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 8,08 TL
POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar
Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak
Numaralar birleşecek sadece 112 aranacak
Berat Albayrak: Ekonomimiz büyüme patikasına giriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd kiminle dans ettiğinin farkında değil 2
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 2
ekonomimiz büyüme patikasına giriyor 3
ak parti üyesiyim ama kırıldık ve üzüldük 1
var sisteminin sürekli galatasaray'a çalışması 1
Bursa'da liseli kızların erkek kavgası 7
müneccim 1
daha kötü günlere gidebiliriz 1
Ozan tufan 1
mevlid i nebi,kanal istanbul,ayasofya-i kebir cami-i şerifi 2
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd Engelli İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Afyonkarahisar Çay SYDV Personel Alım İlanı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam