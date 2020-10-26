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Bakan Koca: İstanbul'da 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde

Bakan Fahrettin Koca: (İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir
 26 Ekim 2020 17:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilçe belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda, İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

''GELİNEN NOKTA DAHA KURALCI VE DİSİPLİNLİ OLMAMIZI ZORUNLU KILMAKTA''

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca özetle şu ifadeleri kullandı:

''Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir. Risk mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Semt pazarları ve alışveriş mekanları riskli. Toplantıda otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

''DIŞARI ÇIKMA MECBURİYETİ OLMAYANLAR, LÜTFEN EVDE ZAMAN GEÇİRSİN''

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin. Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin."
Memurlar.Net
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