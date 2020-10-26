CHP'den Erdoğan'ın 'boykot' çağrısına destek
|26 Ekim 2020 18:01
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantı sonrasında, Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı vardı.
ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA DESTEK
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Fransa'da Türk markalı mal satın alınmasın deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın." dedi.
Öztrak, Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek açıklaması yaptı.
"TÜRKİYE BU HAKKINI KULLANACAKTIR"
"Din ve milliyetçilik aksı üzerinden ülkeleri getirdiği nokta bu. Fransa'nın yaptığı bu." diyen Öztrak, şu şekilde konuştu:
"Fransa'nın Türk mallarını almama gibi bir tavrı varsa Türkiye de bu hakkını kullanacaktır. Uzun süre devam ettirilmesi mümkün olmuyor. Bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri halka oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf bu boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de karşılık vermesi normal."
"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI POPÜLİST SİYASETÇİLERİN EKMEĞİ OLUYOR"
Faik Öztrak, ayrıca açıklamasında, ''Avrupa'nın popülist siyasetçileri İslam'a ayar vermekten bahsediyor. Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde popülist siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor." ifadelerini kullandı.
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