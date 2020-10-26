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Mesut İnce'den, Erdoğan ile yaşanan diyaloglarının çarpıtılmasına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde servisçilerle girdiği diyaloğun çarpıtıldığını söyleyen Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, "Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin" dedi
 26 Ekim 2020 18:10
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Mesut İnce'den, Erdoğan ile yaşanan diyaloglarının çarpıtılmasına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde servisçilerle girdiği diyaloğun çarpıtıldığını söyleyen Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, "Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya programı sırasında kendisini yol kenarında bekleyen servisçi esnafı ile görüşmesi sonrası yaşanan diyalogla gündeme gelen Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını söyleyerek, yaptıkları konuşmanın maksadını aşan yorumlara neden olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya girişi sırasında minibüs ve servis esnafları ile birlikte karşılamak için yapmış oldukları görüşmenin bugün kamuoyunda maksadının dışında bir şekilde yer almasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten İnce, "Hepinizin bildiği gibi salgın süreciyle birlikte dünya ekonomik darboğaza girdi. Doğal olarak Türkiye de bu süreçten etkilendi. Bunun aksini de kimse iddia edemez. Ancak hükümetimiz Elazığ-Malatya depreminde 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlamış, kredi borçlarımız ertelenmiş, sıkıntılarımız giderilmiştir. Kendilerinden Allah razı olsun. Dün irticalen söylediğim 'Eve ekmek götüremiyoruz' cümlesini mecazi olarak kullandım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da bu cümleme istinaden esprili bir dille 'keyif çayı iç' diyerek karşılık verdi. Hiçbir şekilde de gergin bir atmosfer oluşmadı. Fakat sözlerimin manası kasıtlı olarak çarpıtıldı. Hayatlarında esnaf kapısından girmemiş, halkın derdine derman olmamış, derdiyle dertlenmemiş insanların elbette bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla olan muhabbetimizi bilmesi beklenemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Gazeteci İsmail Saymaz'ın sözlerini değiştirerek ve videonun tamamını izlemeyerek bunu Cumhurbaşkanına karşı kirli bir siyasi silah olarak kullandığını ifade eden İnce, "Devletin bir neferi ve vatan sevdalısı olarak dün olduğu gibi bugün de liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin. Cumhurbaşkanımızın görüntülerinin tamamı seyredildiğinde de görüleceği üzere dosyamızı kabul etti ve vekillerimize gerekli çalışmanın yapılması için gerekli talimatları verdi. Bizim Cumhurbaşkanımız ile kesinlikle bir sorunumuz olmaz, olamaz. Tekraren altını çizerek söylüyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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