Erdoğan'ın 'boykot' çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir
|26 Ekim 2020 18:59
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.
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