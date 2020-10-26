Yeni hasta sayısı artmaya devam ediyor
|26 Ekim 2020 19:17
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Sağlık Bakanlığı 26 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım' ifadelerini kullandı.
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