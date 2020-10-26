Yeni hasta sayısı artmaya devam ediyor

DANIŞTAY İDDK'DAN GÖREV SÜRESİ DOLAN OKUL MÜDÜRLERİNE DAİR ÖNEMLİ KARAR Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), bölge idare mahkemesi kararlarındaki ihtilaf üzerine, önemli bir karar verdi. Danıştay İDDK, 2014 yılındaki yönetmelik düzenlemesine göre, okul müdürlüğü görev süresi uzatılmayan ancak bu işleme karşı açılan davada verilen iptal kararı üzerine, idarenin, 2014 tarihli yönetmelik 2015 yılında kaldırılmış ve yeni bir düzenleme getirilmiş olsa da, işlem tarihindeki yönetmelik düzenlemesine göre karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.