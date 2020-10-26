Emekli yarbay çetenin eline düştü, mal varlığını kaybetti
|26 Ekim 2020 19:35
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Antalya'da araç kiralamak isterken silah zoruyla imzaladığı boş senet ile dolandırıldığını ileri süren emekli yarbay Mehmet Olcay Kımıllı, şikayetçi oldu.
Emekli yarbay Kımıllı, Isparta'daki bir araç kiralama şirketinden araç kiralamak istedi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26 yıl mühendis subay olarak çalışan Kımıllı, yıllık kiralama için 25 bin liralık senet vermeyi teklif ettiği E.M. ile sözleşme yapmak için Antalya'daki bir iş yerinde buluştu.
Sözleşme yapılırken E.M'nin yanına M.E. ve R.E, geldi. Kımıllı'yı, 2 gün sonra telefonla arayan M.E. ve R.E. aracı teslim alması için aynı yere çağrıldı.
İddiaya göre, şüpheliler silahla tehdit ettikleri Kımıllı'ya boş senet imzalattı.
Kımıllı, gazetecilere yaptığı açıklamada, telefonuna gelen bir mesajla hakkında dava açıldığını öğrendiğini söyledi.
Şüphelilerin kendisine imzalattıkları boş senede 600 bin dolar yazdıklarını iddia eden Kımıllı, "Isparta 2. İcra Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda emekli maaşım ile OYAK birikimlerime ve babadan kalma 7 gayrimenkulüme haciz geldi. CİMER'e şikayette bulundum. Ardından da haciz işleminin durdurulması için dava açtım." dedi.
Kımıllı, ayrıca şüpheliler hakkında "dolandırıcılık"tan suç duyurusunda bulunduğunu da kaydetti.
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