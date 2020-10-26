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Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) büyük neşter!

Milli Eğitim Bakanlığı, Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere uygun olarak, amacından uzaklaşan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) önemli bir neşter vurdu.
 26 Ekim 2020 19:41
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Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) büyük neşter!

Sayıştay Başkanlığının 2019 yılı denetim raporunda, hemen her okulda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının açılması eleştirilmişti. Tıklayınız. Raporda, kursların temel amacından uzaklaştığı, Beden Eğitimi ve müzik alanında dahi DYK kursu açıldığı, öğretmenlerin bulundukları okuldan başka bir okulda görevlendirilemediği, yönergeye rağmen öğrenci değerlendirmesi yapılmadığı, haftalık 10 saat ders sınırlamasına uyulmadığı gibi hususlara dikkat çekilmişti.

MEB, Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere uygun olarak, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesini değiştirdi. Yönergede yapılan belli başlı değişiklikler şu şekildedir:

1. Yarıyıl tatilinde kurs yapılabilecek.(Ancak, ara tatillerde yapılamayacak)
2. Kursların açılma sürelerini, tatil zamanlarını belirleme yetkisi Bakanlık ve mülki amirlere verildi. (Daha önce sadece milli eğitim müdürlüğündeydi)

3. Her ortaokulda kurs açılabilecek. Ortaöğretim kurumlarının hangisinde kurs açılacağını milli eğitim müdürlüğü belirleyecek.(Her ortaöğretim kurumunda kurs açılamayacak. Kısıtlama geldi)
4. Başvurular bittikten sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerde kursa katılabilecek.

5. KURSLARA 7,8, 11, 12 ve mezunlar katılabilecek. (DİĞER SINIFLAR İÇİN DYK KURSU AÇILAMAYACAK)

6. Kurslar; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim 7. kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Ancak ihtiyaç duyulması halinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22:00'a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir.
8. Öğrenci sayısı 10'dan az 24 ten fazla olmayacak. Salgın dönemlerinde öğrenci sayılarını mülki amir belirleyecek. Bazı durumlara 5'e kadar düşebilecek

9. Yönergede belirlenen dersler dışındaki derslerden kurs açılamayacak. Sınırlama geldi.
10. Nöbetçi öğretmen görevlendirmede şube sınırlaması kaldırıldı. Her okulda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.
11. Kurslarda EBA ve TRT den de yararlanılabilecek.
12. Kurslar yılda en az 2 defa denetlenecek
13. Kursların koordinasyonu ortaöğretim genel müdürlüğüne verildi.

Öğretmen ziyaretçilerimiz, Yönergedeki değişikliklere ilişkin olarak memurlar.net forumundaki paylaşımlara katılabilir.

Memurlar.Net - Özel

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