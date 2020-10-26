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Bakan Ersoy'dan 'Karaelmas Ekspresi' müjdesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 yıl önce yolcu sayısı düştüğü gerekçesiyle seferleri iptal edilen Ankara-Zonguldak arasındaki Karaelmas Ekspresi'nin, pandemi sonrası yeniden seferlerine başlayacağı müjdesini verdi.
 26 Ekim 2020 19:47
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 yıl önce yolcu sayısı düştüğü gerekçesiyle seferleri iptal edilen Ankara-Zonguldak arasındaki Karaelmas Ekspresi'nin, pandemi sonrası yeniden seferlerine başlayacağı müjdesini verdi. Karaelmas Ekspresi ile Ankara'dan Kalecik ilçesine yolculuk yapan Ersoy, Eskiden de hayatta olan Karaelmas hattını tekrar canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Zonguldak'a kadar dolu dolu bir tren rotasını içerikleriyle birlikte hazırlayıp, pandemi sonrasında bu yaza hazırlayıp hayata geçirmek dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara-Zonguldak arasında 50 yıl boyunca yolcu taşımacılığı yapan; ancak 10 yıl önce yolcu potansiyelinin düşmesi nedeniyle seferlerine son verilen Karaelmas Ekspresi'ne, Eski Ankara Garı'ndan bindi. Bakan Ersoy, tren ile Ankara'nın Kalecik ilçesine gitti. Bakan Ersoy, ilçede Kalecik Halk Kütüphanesi ve Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılışlarını yaptı.

'5 TURİZM TRENİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi treninin çok başarılı olduğunu ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte bu tarz turizm trenlerinin seferlerini artırmak istediklerini söyledi. Bu bağlamda Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm treni oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, Şimdi eskiden de hayatta olan Karaelmas hattını tekrar canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Safranbolu ve Zonguldak'a kadar varacak olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleriyle birlikte hazırlayıp, pandemi sonrasında inşallah hızlı bir şekilde bu yaza kadar hazırlayıp hayata geçirmek. Bu bağlamda bu geziyi yapıyoruz. Hem tarihi hem kültürel yerler olsun hem gastronomi olsun çok güzel ayrıcalıkları var bu güzergahın. Doğasıyla da birleştireceğiz güzergahı. Aynı Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizm hem uluslararası turizm anlamında çalışmayı başlattık. Hedefimiz turizmi hem 12 aya hem de Türkiye'nin 81 vilayetine yaymak. Herkesin sahip olduğu turizm potansiyelinin bir şekilde farkındalığını yaratıp tanıtımını yaparak herkesin turizm pastasından bir pay almasını sağlamaya çalışıyoruz diye konuştu.

'GO-TURKEY'DE TANITIYORUZ'

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda belli konuların belli uzmanlar tarafından toplandığını bildirerek bunların 'Go Turkey' internet sitesi altına dünya genelinde tanıtımlarının yapıldığını söyledi. Ersoy, O yüzden her ili kendi içinde organize edip kendi turizm potansiyellerinden nelerin ön plana çıkarılması gerektiğini, nelerin nasıl tanıtılması gerektiğini uzmanlardan alınan verilerle 'go turkey' sitesinden uluslararası seviyede yapacağız ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, daha sonra Karaelmas Ekspresi ile yolculuğuna devam ederek Çankırı'ya geçti.

DHA
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