1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, müdahale ile çıkarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 1 yaşındaki D.D.Ç, yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı. Doktor Nevzat Çimenoğlu, ailelerin bu tür durumlarda yapılacak ilk müdahaleyi iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "1 yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz" dedi.
 26 Ekim 2020 19:51
+Aa- Yazdır
1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, müdahale ile çıkarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 1 yaşındaki D.D.Ç, yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı. Doktor Nevzat Çimenoğlu, ailelerin bu tür durumlarda yapılacak ilk müdahaleyi iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "1 yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz" dedi.

Ereğli'de evde oynarken madeni para yutan 1 yaşındaki D.D.Ç., ailesi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu D.D.Ç.'nin çekilen röntgeninde 25 kuruşluk madeni para sindirim sistemi girişinde tespit edildi. Yapılan muayenede madeni paranın bebeğin yemek borusuna zarar vermediği anlaşıldı. Doktorların müdahalesi sırasında D.D.Ç., kusması sonucu madeni para kendiliğinden çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.D.Ç., taburcu edildi.

Doktor Nevzat Çimenoğlu, çocuklarda yabancı cisim yutma durumunu sıklıkla yaşadıklarını söyledi. Ailelerin böyle bir durumda karşılaşmaları halinde yapacakları ilk müdahaleyi anlatan Dr. Çimenoğlu, "Böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Önce telaşlanmayacağız. Kesinlikle telaşlanılmaması gerekiyor. İkincisi hemen 112 Acil'in aranması gerekiyor. Ambulansı gelinceye kadar ilk yardım yapılması gerekiyor. Eğer bu hastamız 1-2 aylık bir bebekse, 1 yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz. Yetişkinlerde bizim yapmamız gereken valsalva manevrası dediğimiz, akciğer içerisindeki o havayı hızla dışarıya attırmamız lazım. O havada önündeki yabancı cismi dışarı atması lazım. Yetişkinlerde sırtına vurarak çıkartmak mümkün değildir. Bu manevrayla çıkarttırmaya çalışıyoruz" dedi.

OYUNCAK PARÇALARINA DİKKAT

Yabancı cismin yemek borusunu geçerek mideye gitmesi durumunda doğal yollarla çıkmasını beklediklerini ifade eden Dr. Çimenoğlu, şöyle dedi:

"Yabancı cisim mideye indiyse yani yemek borusundan doğru mideye gittiyse bizim için çok çok daha az tehlikeli. Büyük abdest, dışkıyla çıkma ihtimali büyük oranda oluyor. Ancak keskin bir cisim ise tabii ki tehlikeli ama esas sıkıntı nefes yoğunluğu gırtlağı tıkarsa ya da nefes borusuna giderse o zaman çok tehlikeli oluyor. Özellikle bebeklerdeki en sık karşılaştığımız şeyler bu küçük oyuncak parçaları. Okul çağındaki çocuklarda da en çok tükenmez kalemin üstündeki tıpa gibi cisimlerin yutulmasıyla da çokça karılaşıyoruz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üçüzlerinden virüs kapan doktor: Kimsenin yaşamasını istemem
26 Ekim 2020 21:41		 Ailelere kokulu kırtasiye ürünlerine karşı uyarılar
26 Ekim 2020 20:34
Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu
26 Ekim 2020 20:00		 Mesut İnce'den, Erdoğan ile yaşanan diyaloglarının çarpıtılmasına tepki
26 Ekim 2020 18:10
Bakan Koca: İstanbul'da 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde
26 Ekim 2020 17:50		 Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor
26 Ekim 2020 14:40
Her gün binlerce test yapıyorlar ama virüse yakalanmıyorlar
26 Ekim 2020 14:24		 Sağlık personeli kansere yenik düştü
26 Ekim 2020 14:14
Bakan Ersoy: Ankara'dan turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz
26 Ekim 2020 13:58		 12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı
26 Ekim 2020 13:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Üçüzlerinden virüs kapan doktor: Kimsenin yaşamasını istemem21:36 - İki ildeki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu21:34 - Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı21:31 - Sektörel güven endeksleri ekimde arttı21:26 - Jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralı21:22 - Hatay'da patlama: Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi
20:52 - Çekmeköy'deki düğün konvoyu terörüne ceza yağdı!20:50 - NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı20:46 - Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi20:43 - Vali uyardı: Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın20:40 - Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu20:34 - Ailelere kokulu kırtasiye ürünlerine karşı uyarılar
20:33 - Tofaş, Doblo araçlarının üretimini 1 yıl daha uzatıyor20:26 - İYİ Parti'li Ümit Özdağ ihraç mı ediliyor?20:25 - İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde hareketli anlar20:21 - Saraylardan sokaklara 'kara' talihli kediler20:14 - Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor
20:12 - Amasya çevre yolu şehir trafiğini rahatlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS önlisans soru ve cevapları yayımlandı
Kamuya 2021'de 100 bin personel alınacak
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) büyük neşter!
Erdoğan'dan boykot çağrısı... Sakın Fransız markalı ürünleri satın almayın
Korona izni 2021 yazına uzuyor
Lise mezunları memur oluyor!
POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 8,08 TL
Fatura 85 TL'yi geçerse şirketinizi değiştirin
Yeni hasta sayısı artmaya devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daştan yumuşak ne bulursam yerim 2
mevlid i nebi,kanal istanbul,ayasofya-i kebir cami-i şerifi 2
Yok yere üzülmek 1
var sisteminin sürekli galatasaray'a çalışması 1
Bursa'da liseli kızların erkek kavgası 7
sözlüğe canlılık gelmesi 7
fotoroman 1
hayret bir şey 2
Tazminatı ödenmeyen soma maden işçileri 2
noktadan sonra bırakılması gereken bir karakter boşluk 2
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd Engelli İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Afyonkarahisar Çay SYDV Personel Alım İlanı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam