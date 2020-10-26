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Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan palamudun yerini tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsi almaya başladı.
 26 Ekim 2020 20:00
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Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçılar, 1 Eylül'de açılan sezonun ardından bol miktarda palamut avladı.

Son yılların en iyi sezonlarından birini geçiren balıkçılar, havaların soğumasıyla rotalarını çinekop ve hamsiye çevirdi.

Denizde bu yıl bol miktarda hamsinin olacağını belirten balıkçılar, bereketli başlayan sezonun hamsi avcılığı ile süreceğini tahmin ediyor.

Balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi büyüklüğüne göre 15-25, hamsinin kilogramı 20, çinekopun kilogramı 50, zargananın kilogramı 35, istavritin kilogramı 25, lüferin kilogramı 40, mezgitin kilogramı ise iriliğine göre 15-30 liradan alıcı buluyor.

"Hamsiden umudumuz var ve denizlerde bir bolluk gözüküyor"

Akçakoca Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, palamutta bu yıl umduklarından daha fazla bir avcılık yaptıklarını söyledi.

"Teknelerimizin hepsi ciddi anlamda palamut avladı." diyen Karakaş, "Herkes memnun kaldı. Palamut balıkçılığı halen daha var bizim bölgemizde de ama azalmış durumda. Bu yüzden Karadeniz'deki teknelerin bir kısmı yavaş yavaş kendilerini hamsiye hazırlıyor. Marmara'da biraz hamsicilik var." şeklinde konuştu.

Havaların soğudukça hamsi avcılığının artacağını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Suların soğuması ile beraber balık sürüleri bir araya gelecektir. Ayrıca kıyılarımızda üç günden beri çinekop ve lüfer avcılığı başladı. Havalar soğudukça bu balıkların tutumu da artacaktır. Daha önce 80 liraya kilogramı satılan çinekop balığı şu anda tezgahlarda 40 lira civarında. Hamsiden ve diğer balıklardan umutluyuz. Bu sene palamutta, lüferde, hamside ve çinekopta bir bolluk bekliyoruz. Palamut havalar daha da soğudukça azalacaktır. Hamsiden umudumuz var ve denizlerde bir bolluk gözüküyor. Avcılık başladığı zaman daha net belli olur. Denizimizin de 2 derece kadar soğuması lazım. Şu ana kadar hava şartları ve balıkçılık anlamında her şey yolunda gitti."

Anadolu Ajansı
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