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Amasya çevre yolu şehir trafiğini rahatlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılarak 25 Temmuz'da hizmete açtığı Amasya çevre yolu, şehir trafiğini rahatlatmasının yanında şehirlerarası seyahat süresini de kısaltarak önemli miktarda yakıt tasarrufu sağladı.
 26 Ekim 2020 20:12
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Amasya çevre yolu şehir trafiğini rahatlattı

Yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişini baypas etmek amacıyla yapılan 11,3 kilometrelik yol, transit geçişi Suluova-Amasya yolundan ayırıp Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlıyor.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 çift tüp tünel, 4 çift viyadük, 3 köprülü kavşak, 2 çift köprü ve 3 tek köprü olmak üzere 14 sanat yapısı inşa edilen çevre yolu, şehirler arası seyahat süresini şehir içine girilmediği için 30 dakikadan 7 dakikaya indirdi.

Trafik güvenliği ve konforu artıran çevre yoluyla şehir trafiğinin azalması ve transit geçişin kolaylaşmasından dolayı önemli oranda yakıt tasarrufu sağlanmasının yanında, dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da azaldı.

"Bu yolun bize görünürün dışında görünmeyen çok katkısı oldu"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, çevre yolunun Amasya'nın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Çevre yolunun, Amasya ilinin Cumhuriyet tarihi boyunca bir defada aldığı yatırımlardan en büyüklerinden biri olduğunu ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu yolu vatandaşlarımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolumuz, şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen Amasya'nın dışına itiyor. Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azaldı, zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı. Bu yolun bize görünürün dışında görünmeyen çok katkısı oldu. İlimiz içindeki trafik sıkışıklığının azalması, çevre kirliliğinin azalması ve aynı zamanda yakıt tasarrufunun sağlanması gibi katkıları oldu. Aynı zamanda vatandaşlarımızın zaman kaybının olmaması da getirmiş olduğu kolaylıklar arasında. Böyle büyük bir yatırımının Amasya'ya bundan sonra da çok büyük katkı sağlayacağını ifade etmek isterim. Bu yolun yapılmasına katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ederim."

Kentte taksicilik yapan Mehmet Çelikcan ise çevre yolunun uzun zamandır yapılmasını bekledikleri bir yatırım olduğunu belirtti.

Çevre yolunun açılmasıyla trafiğin azalmasının işlerini rahatlattığını vurgulayan Çelikcan, "Bir otogara gitmemiz eskiden 1 saati geçerken şimdi 22 dakikada gidip geliyoruz. Şehir içinde işlerimizi yapamıyorduk, trafikten bunalıyorduk şimdi çok rahatız, daha az yakıt yakıyoruz, tasarruf sağlıyoruz. Çevre yolu Amasya için bir nimet diyebilirim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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