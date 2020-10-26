Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor
|26 Ekim 2020 20:14
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Bendimahi Çayı'nda bulunan ve bu mevsimde yağışlarla debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.
Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.
Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tabloları aratmayan manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.
Yeni evlenen çiftler de şelalede fotoğraf çekerek en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.
Doğa fotoğrafçısı Elif Korkmaz, AA muhabirine, sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye hayran kaldığını söyledi.
Şelalenin yılın her döneminde farklı bir manzarayla ziyaretçilerini karşıladığını anlatan Korkmaz, "Burası doğal bir stüdyo gibi. Geldiğimizde yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektiklerini gördük. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İki yıl önce Erciş'e atandım. Buradaki doğal güzelliklere hayran kaldım. Fotoğraf tutkunu arkadaşlarımla bu güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Çağlar Kayakeser ise hem şelaleyi gezmek hem de sonbahar fotoğraflarını çekmek için arkadaşlarıyla gezi düzenlediklerini belirterek, "Turistler buraya yoğun ilgi gösteriyor. Yeni evlenen çiftler burayı doğal stüdyo olarak kullanıyor. Çok güzel manzaralar var. Biz de çektiğimiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunuyoruz." dedi.
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