Tofaş, Doblo araçlarının üretimini 1 yıl daha uzatıyor
|26 Ekim 2020 20:33
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Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Doblo" araç üretimlerinin 1 yıl daha uzatıldığını bildirdi. Bu kapsamda üretilecek 1 milyon 250 bin aracın yüzde 75'inin ihraç edilmesi hedefleniyor. Söz konusu üretim için 28 milyon euro'luk yatırım yapılacak.
Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda en son 28.05.2013 tarihli özel durum açıklaması ile 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1,1 milyon adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık %75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1 milyon 250 bin adet üretim hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılsonuna kadar yaklaşık 28 milyon Avro yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanması planlanmaktadır."
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