Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi
|26 Ekim 2020 20:46
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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki 1. derece arkeolojik SİT Alanı ilan edilen bir mağaradan heykel çalan S.G.'nin, tarihi eseri çektiği video ile tanıttığı video ortaya çıktı. Tarihi eser için müşteri arayan S.G. ve M.Ö. tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkiinde içerisinde Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1. derece SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağaradan heykel çalındığını belirledi. Jandarma, S.G.'nin çalınan tarihi eseri tanıttığı videoyu ele geçirdi. S.G.'nin cep telefonuyla çekilen videoda, heykeli metre ile ölçerek boyutlarını gösterirken, 'Şimdi taşı dışarıya ben çıkardım. Taş dışarıda elimde. Ne gerekiyorsa artık gerisi size kalmış' diyerek, mesajla bazı kişilere gönderdiği belirlendi. Olayla ilgili olarak M.Ö. ve S.G. gözaltına alınırken, heykel ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.G. tutuklandı. Kibele heykeli ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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