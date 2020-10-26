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Çekmeköy'deki düğün konvoyu terörüne ceza yağdı!

Çekmeköy'de korona virüs salgınına rağmen alınan tedbirleri umursamayarak düğün eğlencesi adı altında terör estiren 14 kişi gözaltına alındı.
 26 Ekim 2020 20:52
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Çekmeköy'deki düğün konvoyu terörüne ceza yağdı!

Çekmeköy'de korona virüs salgınına rağmen alınan tedbirleri umursamayarak düğün eğlencesi adı altında terör estiren 14 kişi gözaltına alındı. Ehliyetlerine el konulan şahıslara yaklaşık 61 bin lira idari para cezası kesildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup, düğün eğlencesi düzenlemişti. Kutlama için bir araya gelerek konvoy yapan grup, sokak aralarında ve caddelerde zaman zaman trafiği keserek patinaj çekmiş ve karayolunda da makas atmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 06 SG 337 plakalı araç sürücüsü Batuhan A., 34 GC 9447 plakalı araç sürücüsü Yalçın A., 34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y. ve konvoya dahil olan 10 araç sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücülerden Batuhan A. ve Yalçın A.'ya "herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden ayrı ayrı 6 bin 141 lira olmak üzere toplamda 12 bin 282 lira para cezası uyguladı. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, 06 SG 337 plakalı araç ise trafikten men edildi.

Konvoya katılan 34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y.'ye "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 228 lira para cezası kesildi. Sivil trafik ekipleri, konvoya katılan 10 araç ve sürücüsünü tespit ederek, bu sürücülere de toplamda 2 bin 640 lira idari para cezası verdi.

Yaklaşık 61 bin lira ceza kesildi

Korona virüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ayrı ayrı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 44 bin 520 lira ceza kesildi. Toplamda 14 kişiye 60 bin 670 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltındaki 14 kişi adli işlem yapılmak üzere Çekmeköy Vefa Karadurdu Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
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