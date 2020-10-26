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Hatay'da patlama: Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
|26 Ekim 2020 21:22
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Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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