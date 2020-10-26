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Jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker yaralandı.
|26 Ekim 2020 21:26
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Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.
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