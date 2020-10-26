İki ildeki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu

Antalya, Isparta ve Burdur'dan sorumlu DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün 17 Haziran'da yapılan '13 Parti Halinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması'na ilişkin ihalesinin iptali ve yürütmeyi durdurma istendi. A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, platform üyeleri Saliha Altın ve Yeşim Vardar tarafından Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan davaya; Vegan Derneği Türkiye (TVD), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Hayvanlara Adalet Derneği, Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden (HAKİM) İstanbul Adalet Sarayı'na verilen dilekçelerle de müdahil olundu.

TOPLAM 798 YABAN HAYVANI

Türkiye genelinde av turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda DKMP bölge müdürlüklerince yapılan ihalelerle yaban domuzu dışında toplam 798 yaban hayvanı için av izni çıktı. Bunların 398'i erkek yaban keçisi, 25'i hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45'i dişi yaban keçisi, 12'si melez yaban keçisi, 39'u çengel boynuzlu dağ keçisi, 9'u Anadolu yaban koyunu, 14'ü ceylan, 89'u kızıl geyik, 167'si karacadan oluşuyor. Ayrıca sayıları bölge müdürlüklerince belirlenecek yüzlerce yaban domuzu da avlanabilecek.

İHALELERİN İPTALİ İSTENDİ

Davacılar ve müdahil olan hayvan hakları savunucusu derneklerden yapılan açıklamada, 'av' adı altında gerçekleştirilen yaban hayata müdahalenin, 'kırsal kalkınma', 'kamu yararı', 'popülasyon kontrolü', 'turizm geliri' gibi herhangi bir gerekçesi olamayacağı vurgulandı. Davacılar etik, hukuk ve bilim dışı av ihalelerinin iptal edilmesini istedi.

Antalya ve Isparta'daki ihalenin iptali için mahkemeye sunulan dilekçede, av turizmi ihalelerinin, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi'ne, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ve 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olduğu kaydedildi.