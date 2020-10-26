Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
|26 Ekim 2020 22:54
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Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.
DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da Doçent, 2003 yılında Profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.
57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.
- "5 gündür yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyordu"
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ekim'de hastanenin acil servisine getirilen Durmuş'a gerekli tıbbi değerlendirme sonrası beyin kanaması teşhisinin konulduğunu belirtti.
Yoğun bakım servisinde tedavisi 5 gündür devam eden Durmuş'un çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini bildiren Yörübulut, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Milletçe başımız sağ olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
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