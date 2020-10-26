Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Belediye Başkanı'na ziyaret
Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. CHP'li Gürkan, Çakıcı'nın ziyaretini sosyal medyadan "Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" notuyla paylaştı.
|26 Ekim 2020 22:57
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Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. CHP'li Gürkan, Çakıcı'nın ziyaretini sosyal medyadan "Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" notuyla paylaştı.
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyareti Recep Gürkan, Facebook'taki resmi hesabından şu açıklama ile duyurdu:
"Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti.
Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik."
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