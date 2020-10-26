Haluk Bayraktar'dan Kanadalı şirketin ambargosuna cevap
|26 Ekim 2020 23:06
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Kanada merkezli Bombardier Recreational Products şirketi, Dağlık Karabağ'da Türk yapımı insansız hava araçlarında kendi motorlarının kullanıldığı iddialarının ardından, sevkiyatın durdurulduğu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık" denildi.
Bu açıklama üzerine, Türkiye'de İHA ve SİHA yapımındaki öncü rolüyle bilinen Baykar şirketi Genel Müdürü sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Bayraktar şunları söyledi:
"Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.
Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.
Şimdi hedef kalan %7...
Durmak yok!"
Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.Haluk Bayraktar (@haluk) October 26, 2020
Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.
Şimdi hedef kalan %7...
Durmak yok!#MilliTeknolojiHamlesi bunun için var. 🇹🇷 pic.twitter.com/9J3rNuGxzz
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