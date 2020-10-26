Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 'din kartını' oynamaya çalıştığını, bunun bölgedeki gerilimi daha da artırdığını söyledi.
|26 Ekim 2020 23:36
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya gibi bölgelerdeki eylemlerini kısıtlama talebinde bulundu.
Miçotakis,
"Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya ve bölgemizin çeşitli tehlike ve risklere maruz kaldığı zor zamanlarda buluşuyoruz. Görüşme sırasında sizleri komşu ülke Türkiye'nin eylemleri hakkında bilgilendirme fırsatım olacak. Maalesef bu ülke sürekli uluslararası kuralları, bölgedeki barışı ihlal ediyor"ifadelerini kullandı.
"Ve beni özellikle endişelendiren, Türkiye'nin eylemleriyle dini meseleyi kullanması ve bu, bölgemize gerilim katıyor"diyen Miçotakis,
"Sanırım hepimiz bu kışkırtıcı eylemleri durdurmaya ve bu ülke için, hareket edebileceği sınırlar belirlemeye ilgi duyuyoruz"değerlendirmesinde bulundu.
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