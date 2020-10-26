İlk sosyal medya videosunda Fatih Altaylı'yı unutmadı
|26 Ekim 2020 23:36
|+Aa- Yazdır
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, trende uyarak sosyal medya platformu youtube üzerinden bir kanal oluşturdu.
İlk videosunda; doğduğu yer, okuldaki başarısı üniversite hayatı ve evliliğinden bahseden Kaplan, üniversite yıllarını şu şekilde anlattı.
"Üniversite tercihlerim sırasında, o sırada başörtüsü yasağı uygulanmadığı için İstanbul Bilgi Üniversitesini Psikoloji bölümünü burslu olarak kazandım. Bilgi Üniversitesi pek çok şeyi öğrendiğim bir yer olmasının yanı sıra başörtüsü yasağını da yaşadığım bir yer oldu. Bilgi'de başörtüsü yasağı yoktu. Ama maalesef Fatih Altaylı, Oktay Ekşi ve Ertuğrul Özkök'ün yönetimindeki Hürriyet gazetesi, Bilgi Üniversitesini hedefe koydular. Türbanlı öğrenciler nasıl girebiliyor, YÖK buna nasıl müsaade ediyor gibi haberler yaptılar. Fatih Altaylı o dönem, halkı kışkırtıyordu. Sokakta gördüğünüz veya kamu kurumunda karşılaştığınız başörtülüleri şikayet edin diyordu. Türkiye'de bir üniversitede özgürce okumamız onlara çok ağır gelmişti. Ve kampanya sonrasında okulumuzda yasak başladı."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
27 Ekim 2020 00:32
|Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
27 Ekim 2020 00:27
|Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
27 Ekim 2020 00:25
|Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
27 Ekim 2020 00:24
|27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ekim 2020 00:12
|27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Ekim 2020 00:01
|AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
26 Ekim 2020 23:40
|İstanbul Valisi, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti
26 Ekim 2020 23:29
|Haluk Bayraktar'dan Kanadalı şirketin ambargosuna cevap
26 Ekim 2020 23:06
|Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi
26 Ekim 2020 23:01