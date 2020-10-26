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İlk sosyal medya videosunda Fatih Altaylı'yı unutmadı

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, youtube üzerinde oluşturduğu kanaldan yayımladığı ilk videoda, 2000'li yıllarda üniversitelerde başörtüsü yasağı uygulanırken, Fatih Altaylı'nın Hürriyet Gazetesinde yaptıklarını unutamadığını söyledi.
 26 Ekim 2020 23:36
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İlk sosyal medya videosunda Fatih Altaylı'yı unutmadı

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, trende uyarak sosyal medya platformu youtube üzerinden bir kanal oluşturdu.

İlk videosunda; doğduğu yer, okuldaki başarısı üniversite hayatı ve evliliğinden bahseden Kaplan, üniversite yıllarını şu şekilde anlattı.

"Üniversite tercihlerim sırasında, o sırada başörtüsü yasağı uygulanmadığı için İstanbul Bilgi Üniversitesini Psikoloji bölümünü burslu olarak kazandım. Bilgi Üniversitesi pek çok şeyi öğrendiğim bir yer olmasının yanı sıra başörtüsü yasağını da yaşadığım bir yer oldu. Bilgi'de başörtüsü yasağı yoktu. Ama maalesef Fatih Altaylı, Oktay Ekşi ve Ertuğrul Özkök'ün yönetimindeki Hürriyet gazetesi, Bilgi Üniversitesini hedefe koydular. Türbanlı öğrenciler nasıl girebiliyor, YÖK buna nasıl müsaade ediyor gibi haberler yaptılar. Fatih Altaylı o dönem, halkı kışkırtıyordu. Sokakta gördüğünüz veya kamu kurumunda karşılaştığınız başörtülüleri şikayet edin diyordu. Türkiye'de bir üniversitede özgürce okumamız onlara çok ağır gelmişti. Ve kampanya sonrasında okulumuzda yasak başladı."

Memurlar.Net
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