AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
|26 Ekim 2020 23:40
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Rahmi Gunduz
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de aleyhine açtığı iki davada verilen para cezasına ilişkin yaptığı şikayeti karara bağlayacak.
Euronews'in haberine göre; Kılıçdaroğlu, 2018 yılında yaptığı başvuruda, 2012 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan'ı aleyhine yaptığı iki konuşma nedeniyle para cezasına çarptırılmasıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal edildiği şikayetinde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM'deki grup toplantısında Tortum hidroelektrik santralini protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere ile ilgili yaptığı konuşmalarda Erdoğan'ı eleştirmişti.
Türkiye'de mahkemeler, Erdoğan'ın "kişilik haklarına yönelik saldırı yapıldığı" gerekçesiyle yaptığı başvurularda CHP lideri maddi tazminat ödemeye mahkum etmişti.
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