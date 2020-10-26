Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü
|26 Ekim 2020 23:42
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Antalya'nın Korkuteli İlçe Belediye Başkanı Ömer İşlek yönetimindeki otomobil ile çarpışan bisikletli İsviçre vatandaşı hayatını kaybetti.
İşlek, kendisine ait özel otomobille Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde seyir halindeyken, bir otelden çıkan İsviçre vatandaşı Damiano Hakan Vedovan (47) ile çarpıştı. Yaralanan Vedovan, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edilen Başkan İşlek, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimsenin yaşamak istemeyeceği bir olayın başına geldiğini belirtti.
Eşi ve çocuklarıyla trafik kurallarına uygun şekilde seyrederken, otelden çıkan bisikletlinin kendilerine çarptığını savunan İşlek, "İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılarak hastaneye kaldırılan İsviçre vatandaşı erkek, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bu üzücü olay sebebiyle ben, 7 aylık hamile eşim ve 3 çocuğum psikolojik olarak son derece olumsuz etkilenmiş durumdayız. Bu elim ve üzücü olaya ilişkin olarak, olay anındaki hızımız, olaya ilişkin kamera kayıtları adli makamlarca incelenmiş ve kayıt altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.
İşlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz kişinin ailesinin acısını en derin üzüntülerimle paylaşıyorum. Allah'tan rahmet, acılı ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimden hiçbir kuluna böyle acı bir olay yaşatmamasını niyaz ederim. Eşimin ve ailemin psikolojisinin daha fazla bozulmaması adına bir süre telefonlarımı kapatıp bu süreci atlatmak istiyoruz."
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