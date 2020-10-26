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Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği sınavına başvurusu uygun görülen adayları açıkladı.
 26 Ekim 2020 23:46
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Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Başvuru Sonuçları

Genel Müdürlüğümüz kadrosunda görevli sivil personel için 10/10/2020 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına 12-16/10/2020 tarihleri arasında yapılan başvurular Sınav Kurulunca incelenerek bahse konu sınava girmesi uygun görülen ve görülmeyen adaylar belirlenmiş ve liste halinde yayınlanmıştır. İtirazda bulunan personel itirazlarını dilekçeleri ile birlikte 30/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden Personel Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir.

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