Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği sınavına başvurusu uygun görülen adayları açıkladı.
|26 Ekim 2020 23:46
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:
Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Başvuru Sonuçları
Genel Müdürlüğümüz kadrosunda görevli sivil personel için 10/10/2020 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına 12-16/10/2020 tarihleri arasında yapılan başvurular Sınav Kurulunca incelenerek bahse konu sınava girmesi uygun görülen ve görülmeyen adaylar belirlenmiş ve liste halinde yayınlanmıştır. İtirazda bulunan personel itirazlarını dilekçeleri ile birlikte 30/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden Personel Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
26 Ekim 2020 22:15
|Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
26 Ekim 2020 21:34
|Çekmeköy'deki düğün konvoyu terörüne ceza yağdı!
26 Ekim 2020 20:52
|İstanbul'da 'dört nala' halkın güvenliğine koşuyorlar
26 Ekim 2020 20:01
|Bakan Gül açıkladı... Noterliğe girişte sınav yapılacak
26 Ekim 2020 18:24
|İzmir'de ehliyeti olan memur, şoför olarak görevlendirilebilecek
26 Ekim 2020 17:12
|Daha önce 21 defa denetlenmişti, yeniden 10 gün kapatıldı
26 Ekim 2020 17:03
|İçişleri Bakanlığı 7 günlük denetimin sonuçlarını açıkladı
26 Ekim 2020 16:18
|Bir ilimizde ortak kullanım alanlarında sigara yasağı geldi
26 Ekim 2020 12:39
|Parti yapan eğlence merkezine baskın: 49 kişiye ceza kesildi
26 Ekim 2020 09:37