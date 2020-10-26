1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

Iğdır'da etkisiz hale getirilen "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın İl Özel İdaresi'ne ait kepçenin operatörünün hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu ortaya çıktı.
 26 Ekim 2020 23:52
+Aa- Yazdır
Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

Iğdır'da etkisiz hale getirilen "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın İl Özel İdaresi'ne ait kepçenin operatörünün hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

Iğdır'da 28 Temmuz 2018 tarihinde yol yapım çalışması için Korhan Yaylası'na giden İl Özel İdaresi'ne ait tır ve kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcı infilak ettirilmişti. Patlamanın ardından teröristlerin ateş açtığı işçilerden 3'ü kaçarak kurtulurken, İl Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörü olan Nurettin Karadeniz şehit olmuştu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 21 Eylül'de düzenlenen "Yıldırım-3 Operasyonu"nda ölü olarak ele geçirilen "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'dan alınan parmak izlerinin 28 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda EYP düzeneğinden alınan parmak izi ile aynı olduğu tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da patlama meydana geldi. Bir terörist etkisiz hale getirildi
26 Ekim 2020 21:26		 Yeniden yargılanan eski belediye başkanına hapis cezası
26 Ekim 2020 15:55
FETÖ'den yargılanan stajyer avukat ve astsubaya hapis cezası
26 Ekim 2020 13:45		 Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
26 Ekim 2020 11:39
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
26 Ekim 2020 11:34		 Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı
26 Ekim 2020 10:24
Adana'da FETÖ'nün sözde medya sorumlusuna 15 yıla kadar hapis istemi
26 Ekim 2020 10:23		 Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
26 Ekim 2020 10:22
Bank Asya'ya 3.7 milyon TL
26 Ekim 2020 06:10		 Terör örgütünün paçavrasını açan şahıs gözaltına alındı
25 Ekim 2020 19:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı23:36 - İlk sosyal medya videosunda Fatih Altaylı'yı unutmadı23:29 - İstanbul Valisi, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti23:06 - Haluk Bayraktar'dan Kanadalı şirketin ambargosuna cevap23:01 - Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi
22:57 - Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Belediye Başkanı'na ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bi çay çek az pilav çek 1
Valilerimizin koronavirüs uyarısı 2
okulların açılmasıyla vakaların patlaması 2
büyük buhran 1
adamın dibi 1
Ne yapsam da su faturasını azaltsam 2
Çeyrek altının 1000 tl olması 1
kapalı gişe 1
Japoncada nasıl okunur 3
italya'da sokağa çıkma yasağı uygulamasının gelmesi 2
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd Engelli İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Afyonkarahisar Çay SYDV Personel Alım İlanı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam