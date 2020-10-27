1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
 27 Ekim 2020 00:01
+Aa- Yazdır
27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

(TBMM/11.00 )

2- CHP, MHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Taşkent)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi'nin açılışına katılacak, Sultanhanı Atatürk İlkokulu ile Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi alanını ziyaret edecek.

(Aksaray/12.00/13.00/14.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Danimarka 2. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynayacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak; takım, son çalışmasını stadın yanındaki antrenman sahasında yapacak. Basın toplantısı yayıncı kuruluşa açık olacak.

- Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve takımdan bir futbolcu, Medipol Başakşehir maçına ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda açıklamalarda bulunacak; Fransız ekip son çalışmasını statta yapacak. Toplantı ve antrenman yayıncı kuruluşa açık gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.45/19.15/19.45/20.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maçla başlayacak.

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

(Moskova/17.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını konuk edecek; F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Bilbao Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.30/Bilbao/22.30)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak.

(Nanterre/19.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Karayolları, Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Çan Gençlik Kalespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve PTT-Türk Havayolları maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/17.00/18.30/Bursa/Çanakkale/14.00/Ankara/16.00)

7- TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli sporcular Çağla Büyükakçay ile Pemra Özgen'in katılımıyla TED Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Spor Toto-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi maçı yapılacak.

(Ankara/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
27 Ekim 2020 00:32		 Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
27 Ekim 2020 00:27
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
27 Ekim 2020 00:25		 Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
27 Ekim 2020 00:24
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ekim 2020 00:12		 AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
26 Ekim 2020 23:40
İlk sosyal medya videosunda Fatih Altaylı'yı unutmadı
26 Ekim 2020 23:36		 İstanbul Valisi, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti
26 Ekim 2020 23:29
Haluk Bayraktar'dan Kanadalı şirketin ambargosuna cevap
26 Ekim 2020 23:06		 Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi
26 Ekim 2020 23:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı23:36 - İlk sosyal medya videosunda Fatih Altaylı'yı unutmadı23:29 - İstanbul Valisi, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti23:06 - Haluk Bayraktar'dan Kanadalı şirketin ambargosuna cevap23:01 - Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi
22:57 - Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Belediye Başkanı'na ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.20.2020 galatasaray'ın attığı ilk gol 2
Valilerimizin koronavirüs uyarısı 2
televizyonda izlenecek bişey bulamamak 3
semizotu salatası 1
kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 3
hayatım boyunca en kuduruk çocuklar hep üst katımda yaşadı 1
sözlükte birinci olana hediye vermek 5
insan ilişkilerinde yapılan hatalar 2
çil yavrusu gibi dağılmak 1
adamını bulmak 3
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd Engelli İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Afyonkarahisar Çay SYDV Personel Alım İlanı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alacak
Nevşehir Belediyesi 19 memur alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam