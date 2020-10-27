27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
|27 Ekim 2020 00:12
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/477
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa UZUN atanmıştır.
26 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/478
Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Faruk BAYRAKTAROĞLU atanmıştır.
26 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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