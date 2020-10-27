Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

ERDOĞAN: BURADAN MİLLETİME SESLENİYORUM SAKIN FRANSIZ MARKALARI SATIN ALMAYIN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşuyor. Filistin'de zulüm, Arakan'da şiddet, Irak ve Afganistan'da terör can almaya devam ediyor. Her şeyden önce insanız. İnsan olarak bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir, biz ona da Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum.