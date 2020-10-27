Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
|27 Ekim 2020 00:25
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Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.
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