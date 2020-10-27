Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.
|27 Ekim 2020 00:27
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TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" ifadesini kullandı.
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