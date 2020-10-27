Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
|27 Ekim 2020 01:45
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Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hatay'da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."
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