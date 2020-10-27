1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımının önlenmesinin birinci hedefleri olduğunu belirtti.
 27 Ekim 2020 03:39
+Aa- Yazdır
Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul'daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik. Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği
27 Ekim 2020 01:51		 Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit
27 Ekim 2020 01:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz
27 Ekim 2020 01:45		 Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
27 Ekim 2020 00:32
Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
27 Ekim 2020 00:27		 Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
27 Ekim 2020 00:25
Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
27 Ekim 2020 00:24		 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ekim 2020 00:12
27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Ekim 2020 00:01		 AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
26 Ekim 2020 23:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:39 - Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz01:51 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği01:46 - Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit01:45 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz00:57 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği
Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım dolar'ın 4 tl olması 1
çeyrek altın 2
mevlid i nebi,kanal istanbul,ayasofya-i kebir cami-i şerifi 2
memurlar net sözlük itiraf köşesi 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
ekonomimiz büyüme patikasına giriyor 3
insan 1
vaka artış hızı kontrol altında 3
24.10.2020 barcelona vs real madrid maçı 2
Marianna ve Luis Alberto 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam