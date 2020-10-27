ABD imamı örgütü böldü

Kavga 15 Temmuz'dan sonra ABD'ye kaçan FETÖ'cülere yardım için Atlanta'da kurulan "Star Chain" isimli şirketle başladı. ABD'deki elebaşlarının bu şirket aracılığıyla 34 firariyi 5 milyon dolar dolandırdığı iddiaları örgütü karıştırdı.

ALTERNATİF EKİP Mİ?

Konuyla ilgili İsmail Nazlı'nın Gülen'den habersiz açıklama yapması, değişikliğin fitilini ateşledi. Değişikliğe sebep bir diğer iddia ise darbe girişiminden toplanan bağışların azalması. İddialara göre, 5 yıldan fazla süredir örgüt içi atamalara müdahale etmeyen Gülen, bu kararı bizzat aldı. 10 Eylül'de yayınlanan videoda Gülen 'alternatif bir ekip ihtiyacından' söz ederken, bu gelişme söz konusu ekibin ilk adımı olarak yorumlandı.

DERİN ÇATLAK OLUŞTU

Örgütün çatı yapılanmasını oluşturan heyetin karardan rahatsız olup Gülen'le görüştüğü, ABD'deki board adı verilen yapılanmaların da rahatsız olacağı yönünde bilgilendirme yaptıkları ifade edildi. Gülen'in "Kararım net değişmeyecek, bu kararı ben aldım" diye heyeti geri çevirdiği öğrenildi. Kararla örgüt içinde derin çatlak oluştu.

KAYA İLE ÇOK YAKIN

Kararda Mustafa Özcan'ın etkili olduğu, ancak Said Kaya yerine Adem Kalaç'ı önerdiği belirtiliyor. Bir süre Filipinler'de bulunan yeni ABD imamı Kaya, Gülen'in 'Hemşehrim' diye çağıracak kadar yakın olduğu bir isim olarak dikkat çekiyor.

Aybike Eroğlu