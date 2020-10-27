İstanbul Barosu 'bilgi edinme' denetiminden kaçamayacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 2012'de avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 6 milyon dolara satın alınarak İstanbul Barosu'na tahsis edilen İstanbul Balmumcu'daki yerin bir gece kulübüne kiraya verildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar olayın peşine düştü. Avukatlar, İstanbul Barosu'na "Sosyal tesis niyetiyle satın alınan yerin söz konusu gece kulübünü işleten şirkete ne zaman ve nasıl kiraya verildiğini" sordu. Ancak Baro, "Başvurunuz Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır. Bu nedenle Bilgi Edinme Birimi olarak olumlu yanıt veremiyoruz" diyerek cevap vermekten kaçındı.

BİLGİ EDİNME KURULU'NA BAŞVURDU

Bunun üzerine Avukat Erdost Balcı, konuyu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na taşıdı. Balcı, başvurusunda, sosyal tesisin işletmesinin "Bhava Group" adlı bir şirkete verildiğini belirterek, "Hangi tarihten bu yana sosyal tesisi işlettiği bilgisi, aylık kira geliri bilgisi, sosyal tesislerin işletmesini ihaleyle mi yoksa pazarlık usulü ile mi alındığı bilgisi ile şirketle imzalanan kira kontratı ve varsa ihale şartnamesinin bir örneğinin" verilmesini talep etti.

BARO BİLGİLERİ VERECEK

Kurul, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu bilgilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında olduğunu belirterek, başvuruyu kabul etti. Daha önce gece kulübü skandalını örtbas etmek için üye avukatlara bilgi vermeyen İstanbul Barosu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun kararı uyarınca Balcı'nın sorularına cevap verecek. Böylece sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulmuş olacak.

TBB de peşinde

Türkiye Barolar Birliği de "gece kulübü" skandalının gün yüzüne çıkmasının ardından harekete geçmiş ve İstanbul Barosu'na söz konusu yerin kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığını sormuştu. Ancak sorularına cevap alamayan TBB, üçüncü yazısında, avukatlar için satın alınmasına rağmen gece kulübü yapılan yerin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu kararını, kira sözleşmesini, ihale duyurularını ve eksper raporunu istemişti. TBB'nin Yönetim Kurulu kararıyla amacı dışında kullanılan tesise ilişkin protokolü iptal edebileceği belirtiliyor. Yeni Şafak'ın İstanbul Barosu'nun skandalını gündeme getirmesinin ardından alkollü içki ruhsatının bulunmadığı ve sadece kafe ve restoran olarak işletme izni olduğu ortaya çıkan işletmenin faaliyeti durdurulmuştu.

Osman Özgan