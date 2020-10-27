Hamileye grip aşısı şart

Grip aşısı ile ilgili risk gruplarının kafa karışıklığı oluşturduğu şu günlerde, özellikle anne adaylarının mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerektiği bildirildi. Hamilelerin risk grubunda olduğunu söyleyen Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Hamilelikte anne ölümlerinin yarısı gribal enfeksiyonlar yüzünden meydana geliyor. Üst solunum yolları enfeksiyonu ile ilgili alınması gereken en önemli tedbir grip aşısı. Hamilelerin grip aşısı yaptırması şart" dedi.

Sonbaharın gelmesiyle gribal enfeksiyonların artmaya başlamasının özellikle hamilelik sürecini koronavirüs gölgesinde geçiren hamileleri daha çok endişeye soktuğunu ifade eden Prof. Dr. Kavak, "Bugüne kadar Covid-19'un hamilelerin diğer insanlara göre daha fazla risk altında olduğuna dair bir veri şu an için elimizde yok. Ama hamilelikle birlikle vücutta gerçekleşen değişimler, hamilelerin muhtemel hastalıklardan daha fazla etkilenmesine sebep olabileceği için anne adaylarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Hamilelikte bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler, gebelerin koronavirüse yakalanma ihtimalinin fazla olduğunu düşündürtse de, bu risk 65 yaş üstü popülasyon ve kronik akciğer hastaları ile karşılaştırıldığında onlardan daha yüksek değil" dedi.

ANNE KARNINDA BEBEĞE GEÇMİYOR

Covid-19'a yakalanan anne adayları için en merak edilen konu ise virüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kavak, "Yüksek ateş, solunum zorluğu ve öksürük gibi şikayetlere sahip anne adayları için yapılması gereken ilk şey doktora görünmek. Corona pozitif tespit edilirse, hastanın durumuna göre bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Covid-19 damlacık yoluyla bulaştığı için virüsün bebeğe anne karnındayken geçmesi ile ilgili bir bulgu yok" diye

DOĞUM SONRASI DAHA RİSKLİ

Koronavirüsün yakın temasla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Kavak, Covid pozitif bir anneden doğum sonrasında bebeğe bulaşabileceğini ifade ederek "Bu durumdan korkmaya gerek yok. Doğum sonrasında anne ve bebeğin bazı tedbirler alınarak aynı ortamda kalmasını tavsiye ediyoruz. Covid pozitif olan bir annenin bebeğini nasıl emzireceği ise en merak edilen sorular arasında. Belirtmek isterim ki virüs anne sütü yoluyla bebeğe geçmiyor. Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken, enfekte olan annenin bebeğe damlacık yoluyla virüsü taşımaması. Bu durumda annenin bebeğe her teması öncesi ellerin çok iyi bir şekilde temizlenmesi ve maske takılması gerekiyor" dedi.

ALTI AY BOYUNCA BEBEĞİ DE KORUYOR

Toplumda, grip aşısının hamileler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dair yanlış düşünceler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Anne ve bebeği için tehlikeli olan grip aşısı değil gribin kendisi. Gribal enfeksiyon, gebe olmayan kişilerde çok basit belirtilerle atlatılabilirken, gebelik döneminde çok ciddi problemlere yol açabiliyor. Hamile anne ölümlerinin yaklaşık yüzde ellisi grip kaynaklı. Dolayısıyla ben salgının aktif olabileceği bu dönemlerde grip aşısını gebelere mutlaka tavsiye ediyorum" dedi. Ayrıca grip aşısının anne adayını koruma altına aldığı gibi bebeğin sağlığı için de çok önemli etkilere sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kavak, "Hamilelikte grip olmak bebeklerde fiziksel gelişim geriliğine kadar sonuçlanabiliyor. Dikkat çekici olan nokta ise, anne karnındayken annesi grip aşısı olan bir bebek, koruyucu antikorların anneden bebeğe geçmesi ile doğum sonrası ilk 6 ay enfeksiyonlardan korunabiliyor" diye anlattı.

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