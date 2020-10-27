Çocuklar siber zorba mağduru

Bu kapsamda, dijital iletişim araçları konusunda farkındalık oluşturmaya çalışan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber zorbalık konusunda önemli bir çalışma yaptı. Dünyada katılımcıların yüzde 17'si, Türkiye'de ise yüzde 20'si, çocuğunun en az bir defa siber zorbalık yaşadığını söyledi.

YETİŞKİNLER DE SALDIRIYOR

Çocukların siber zorbalıkla en çok sosyal ağlardan ve mobil iletişimden maruz kaldığı aktarıldı. Ayrıca 'çocukların kim tarafından siber zorbalığa maruz kaldığı' sorusuna ise Türkiye'de yüzde 41 oranında 'yabancı genç bir kişi', yüzde 35 oranında 'yabancı yetişkin bir kişi' ve yüzde 22 oranında da 'sınıf arkadaşı' tarafından yapıldığı cevapları verildi. Türkiye'de çocuklarının siber zorbalığa uğradığını söyleyenlerin yüzde 4'ünün 'düzenli olarak', yüzde 6'sının 'bazen' ve yüzde 10'unun da 'bir ya da iki kere' olduğunu ifade etti.

FARKINDALIK AZ

Araştırmaya göre 'daha önce hiç siber zorbalığa şahit oldunuz ya da hakkında bir şey okudunuz mu?' sorusuna ise dünya genelinde yüzde 75 ve Türkiye'de ise yüzde 60 'evet' cevabı verildi. Yine çalışmada, Türkiye'de siber zorbalık farkındalığının dünya genelinin altında olduğuna dikkat çekildi.

Ebru Karatosun