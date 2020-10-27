Çocuklar siber zorba mağduru
|27 Ekim 2020 07:05
|+Aa- Yazdır
Bu kapsamda, dijital iletişim araçları konusunda farkındalık oluşturmaya çalışan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber zorbalık konusunda önemli bir çalışma yaptı. Dünyada katılımcıların yüzde 17'si, Türkiye'de ise yüzde 20'si, çocuğunun en az bir defa siber zorbalık yaşadığını söyledi.
YETİŞKİNLER DE SALDIRIYOR
Çocukların siber zorbalıkla en çok sosyal ağlardan ve mobil iletişimden maruz kaldığı aktarıldı. Ayrıca 'çocukların kim tarafından siber zorbalığa maruz kaldığı' sorusuna ise Türkiye'de yüzde 41 oranında 'yabancı genç bir kişi', yüzde 35 oranında 'yabancı yetişkin bir kişi' ve yüzde 22 oranında da 'sınıf arkadaşı' tarafından yapıldığı cevapları verildi. Türkiye'de çocuklarının siber zorbalığa uğradığını söyleyenlerin yüzde 4'ünün 'düzenli olarak', yüzde 6'sının 'bazen' ve yüzde 10'unun da 'bir ya da iki kere' olduğunu ifade etti.
FARKINDALIK AZ
Araştırmaya göre 'daha önce hiç siber zorbalığa şahit oldunuz ya da hakkında bir şey okudunuz mu?' sorusuna ise dünya genelinde yüzde 75 ve Türkiye'de ise yüzde 60 'evet' cevabı verildi. Yine çalışmada, Türkiye'de siber zorbalık farkındalığının dünya genelinin altında olduğuna dikkat çekildi.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da sis etkili oldu
27 Ekim 2020 07:39
|İstanbul'un yarısı virüse yakalanabilir
27 Ekim 2020 07:35
|Hamileye grip aşısı şart
27 Ekim 2020 06:50
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
27 Ekim 2020 06:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
27 Ekim 2020 00:22
|Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 22:54
|Karantinayı ihlal etti; Ambulansla eve götürüldü
26 Ekim 2020 22:42
|Dr. Hüseyin Akpınar: Canlı canlı tabuta giriyorsunuz
26 Ekim 2020 21:48
|Üçüzlerinden virüs kapan doktor: Kimsenin yaşamasını istemem
26 Ekim 2020 21:41
|Ailelere kokulu kırtasiye ürünlerine karşı uyarılar
26 Ekim 2020 20:34