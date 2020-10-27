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Bitmeyen dert dolar! 8 lirayı da geçti, peki şimdi ne olacak?

Merkez'in faizi sabit tutmasının ardından yukarı yönelen dolar yeni rekor kırdı. Önümüzdeki 10 aylık süreçte Türkiye'nin borçları için 200 milyar dolara ihtiyacı var. Yabancı çıkışı, jeopolitik riskler ve pandemi belirsizliği buna eklenince tedirginlik artıyor
 27 Ekim 2020 07:20
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Bitmeyen dert dolar! 8 lirayı da geçti, peki şimdi ne olacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçen haftaki sürpriz faiz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar, yeni haftaya da rekorla başladı. 8 lirayı aşan dolar, 8,05'i de geçerek bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Avro da 9,50'yi kırıp yeni zirvesini gördü. Piyasa analistleri, Merkez'in politika faizini sabit tutmasının ardından dolarda yukarı hareketin devamının beklendiğini, ilk etapta 8 TL'nin aşılmasının sürpriz olmadığını belirtiyor. Bundan sonraki süreçte dolarda 8 TL'nin takip edileceğini, bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş hevesinin devam edeceğini, ancak Merkez'den yeni tedbirler gelmesi halinde artışların hız keseceğini ifade ediyorlar. Kar satışları ve etkili tedbirler halinde dolarda 7,72-7,95 seviyelerine kadar çekilme yaşanabilir. Yükselişin devamı halinde ise 8,12 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek.

BORCUMUZ ÇOK

Analistler; önümüzdeki yılın ağustos ayına kadar 180 milyar dolarlık döviz borcunun vadesinin geleceğine ve aynı süre zarfında yaklaşık 20 milyar dolar cari açık beklendiğine dikkati çekerek, bu dönemde Türkiye'nin kabaca 200 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 15 milyar dolarlık borç ödemesi bulunuyor. Özel sektör, şimdiden döviz alarak borçlarının karşılığını ayırıyor. Bu alımlarla döviz yükselmeye devam ediyor.

TAMPONLAR VAR

Bir yıllık dönemdeki borçların bir kısmı sendikasyonlarla yeniden çevrilecek. Bir kısmı da ihracat gelirleri ile kapatılmaya çalışılacak. Ancak her iki ihtimalin de, pandemi sebebiyle ne oranda gerçekleşeceği tam olarak bilinmiyor. Bu belirsizlik sebebiyle de kurlar üzerinde baskı oluşuyor. TCMB'nin "swap anlaşmaları hariç" toplam rezervlerinin de düşük seviyede seyretmesi tedirginliği artırıyor.

CDS YÜKSELDİ

TCMB'nin politika faizini artıracağı beklentisiyle dolar 7,70'lere kadar, CDS primi de 490'lara gerilemişti. PPK kararının ardından CDS de yeniden 500'ün üzerine çıktı. Bu seviyeler de risk algısının yüksek seyretmesine sebep oluyor. ABD ve Avrupa'da faizler sıfır dolayındayken, Türk Hazinesi yüzde 6'nın üzerinde oranla dış borçlanma yapabiliyor.

GÖZLER PANDEMİ VE ABD SEÇİMLERİNDE

Piyasalar, TCMB kararının yansımaları haricinde; ABD seçimleri, dünyada artışa geçen COVID-19 vakalarının muhtemel etkileri, AB ile tansiyonun yeniden artma endişesi, Azerbaycan-Ermenistan savaşı ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden gerilim de yakından takip ediyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Son dört başkanlık seçiminden sonra ABD borsalarında düşüş hareketi yaşanmış. 3 Kasım finali yaklaşıyor. Kuzey yarım kürede kışın geliyor olması, pandemide de yeni dalga riskini artırıyor. Fransa OHAL kararı aldı. İtalya'da yeni tedbirler açıklandı. Görünen o ki kasım ortalarına gelindiğinde, pandeminin dalga boyu Avrupa'da daha büyümüş olacak. Son bir ayda yüzde 11 yükselen borsada, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasıyla kar satışları gelmişti. Endekste 1170 civarı ana destek olarak takip edilebilir" dedi.
Türkiye
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