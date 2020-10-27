1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, kent genelinde etkili oldu.
 27 Ekim 2020 07:39
+Aa- Yazdır
İstanbul'da sis etkili oldu

Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluklar oluştu.

Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da yarattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sis nedeniyle büyülü manzaralar oluştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Urartular 2 bin 750 yıl önce TOKİ tekniğini kullanmış
27 Ekim 2020 09:39		 Hatay'daki patlamanın ardından...'Türk bayraklı' tepki
27 Ekim 2020 09:33
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
27 Ekim 2020 08:31		 Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
27 Ekim 2020 08:25
İstanbul'un yarısı virüse yakalanabilir
27 Ekim 2020 07:35		 Çocuklar siber zorba mağduru
27 Ekim 2020 07:05
Hamileye grip aşısı şart
27 Ekim 2020 06:50		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
27 Ekim 2020 06:30
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
27 Ekim 2020 00:22		 Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 22:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - Dolar tarihi zirveyi yeniledi: 8,10 TL09:39 - Urartular 2 bin 750 yıl önce TOKİ tekniğini kullanmış09:34 - Koronavirüs aşısında bir gerçek daha ortaya çıktı! Virüsü öldürmüyor.09:33 - Hatay'daki patlamanın ardından...'Türk bayraklı' tepki09:15 - Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı09:10 - Kronik hasta olan güvenlik görevlisinin görevine belediye son verdi
09:08 - İzmir'de otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada09:00 - Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor08:50 - Danıştay'ın Asayofya hakkında verdiği ikinci karar08:45 - Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek08:39 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı08:38 - 'Bütün kesimler İslam karşıtlığında birleştiler'
08:37 - İstanbul'da alarm! 160 hastaneye talimat gitti08:34 - Yazar katiline ikinci kez müebbet08:31 - O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı08:29 - Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak08:25 - Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
08:10 - Ankara'da dehşet: Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
Bitmeyen dert dolar! 8 lirayı da geçti, peki şimdi ne olacak?
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
FETÖ'de iç kargaşa: ABD imamı örgütü böldü
Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak
Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içme yasağının gelmesi 1
duygusal dönüşüm 1
eser yenenlerin koronavirüse yakalanması 1
bi çay çek az pilav çek 1
24.10.2020 barcelona vs real madrid maçı 2
mevlid i nebi,kanal istanbul,ayasofya-i kebir cami-i şerifi 2
Yok yere üzülmek 1
çalın davulları 1
çilav 2
kurşun asker 2
SON İLANLAR
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam