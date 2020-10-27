İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, kent genelinde etkili oldu.
|27 Ekim 2020 07:39
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Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluklar oluştu.
Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da yarattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sis nedeniyle büyülü manzaralar oluştu.
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