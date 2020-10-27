Şehirlerin otopark sorununa 'dijital değnekçi' teknolojisi geliyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu "Dijital Değnekçiler" ekibi, kişisel otoparkların, kullanılmadığı zamanlarda diğer araç sürücülerinin kullanımına açılmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Abdullah Bülbül danışmanlığında, üniversitenin mühendislik fakültesi öğrencileri Muratcan Yıldız, Abdülkadir Yaldız, Beyza Öztürk, Büşra Çaldiran, Hümeyranur Telci, Yunus Emre Mavi ve Abdurrahman Kocaağa'nın oluşturduğu "Dijital Değnekçiler" ekibinin geliştirdiği "Self Garage" isimli sistem, TEKNOFEST'te akıllı ulaşım teknolojileri alanında da ödül aldı.

Teknolojiyle, park yeri sahibi kendi alanını kullanıma açacak, diğer araç sürücüleri de mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu kazandırmayı amaçlayan uygulamayla kişisel park yeri sahipleri ile apartmanlara ek gelir de sağlanabilecek.

Abdullah Bülbül, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun trafiğin, birçok şehrin problemlerden biri haline geldiğini ifade etti.

Marmara Üniversitesinde yayınlanan bir makaleye göre, şehirlerdeki trafiğin yüzde 20'sini park yeri arayan araçların oluşturduğunu aktaran Bülbül, "Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, park yeri arayan bir sürücü ortalama 12 dakika zaman harcamakta ve bu süreç içerisinde ortalama 3-5 litre yakıt tüketmektedir. Bunlarla birlikte park yeri ararken çok yüksek stres yaşanıyor, düzensiz park yerleri oluşmakta ve çok fazla trafik cezalarına neden oluyor." şeklinde konuştu.

Bülbül, bu sıkıntıların, kamusal alanların yasa dışı değnekçilerin eline geçmesine neden olabildiğini vurguladı.

Trafik ve park problemlerinin çözümü için yeni yolların, yeni ticari otoparkların yapılması gibi olağan çözümler bulunduğuna işaret eden Bülbül, "Fakat trafikte sürekli artan araç sayısı ile, bu çözümler hem çok maliyetli hem de kesin olarak bir çözüm getirmede yetersiz kalabiliyor. Bu problemleri gidermek için kesin çözüm, ulaşım ve park sistemlerinde dijital dönüşümü sağlamak ve akıllı şehirler inşa etmekten geçiyor." diye konuştu.

Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) hayata geçirilmesinin önemine ilişkin sözlerini hatırlatarak, bu sistemlerin ulaşımın izlenmesi, analizi ve yönetimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalandığını anlattı.

Dijital değnekçiler ekibinin kurulması

Danışmanlığını yaptığı proje kapsamında, şehirlerdeki park alanların eksikliklerinden ziyade verimsiz kullanılmasına çözüm geliştirmek için çalışmalar yaptıklarına değinen Bülbül, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz, Dijital Değnekçiler ekibi olarak, 'Self Garage Projesi' ile trafik ve park problemlerine, var olanlardan çok daha farklı bir çözüm getirerek, kişisel otoparkların, sahibi tarafından kullanılmadığı zamanlarda, diğer araç sürücülerinin kullanımına açılmasını sağlayan bir sistem tasarladı. Sistem, kişisel ve apartman otopark sahiplerine ek gelir, araç sürücülerine de zaman ve yakıt tasarrufu kazandıracak. Proje ile şehirlerdeki trafiğin yüzde 20'sini oluşturan park probleminin çözülerek trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor."

Otopark ücreti otomatik kesilecek

Projeyi geliştiren öğrencilerden Muratcan Yıldız ise sistemin mekanik, elektronik ve yazılımdan oluştuğunu anlattı.

Tamamen otonom olarak tasarlanan sistemde, otopark sahibinin kendi alanlarını panel üzerinden istediği zaman kullanıma açabileceğini, araç sürücülerinin ise mobil uygulamada, en yakın otopark alanlarını görerek rezervasyon yaptırabileceğine işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Uydu üzerinden araç sürücüsünün lokasyonu belirlenerek, sürücü elektronik olarak tasarlanan akıllı dubaya 10 metre yaklaştığında duba otomatik olarak açılacak, çıkış yaptığında ise üzerindeki sensörler tarafından algılanıp otomatik kapanacak. Böylece ücret de otomatik olarak kesilecek. Birçok problemle karşılaşan araç sürücüsü sadece tek bir tuşla hızlı ve kolay bir şekilde park yeri bulabilecek."

Projenin kazandırdıkları

Yıldız, proje ile birlikte trafiğin yüzde 20'sini oluşturan park yeri arayan araçlarda ciddi bir düşüş yaşanarak trafiğin belirli bölgelerde rahatlatılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Park yeri arayan araç sürücülerinin ise zamandan ve yakıttan tasarruf edebileceklerini ifade eden Yıldız, kişisel ve apartman otopark sahiplerinin ise kendi alanlarını kullanmadıkları zaman bu sistemle ek gelir elde edebileceği bilgisini verdi.

Proje Türksat himayesinde devam edecek

Muratcan Yıldız, projelerinin ilk olarak 2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde Türksat tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Fikir Maratonu'nda 169 takım ve 584 üniversite öğrencisi arasından birinci seçilerek 15 bin lira ödül almaya hak kazandığını vurguladı.

Projenin TEKNOFEST 2020 yarışmasında da 3 ayrı elemeden geçerek ortalama 100 takım arasından Akıllı Ulaşım Üniversite ve Üzeri Seviyesi kategorisinde birinciliğe layık görüldüğünü ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarını hatırlatan Yıldız, "Bundan sonra proje Türksat himayelerinde devam edecek ve hedef bu konuda çözüm getiren startup şirketi kurmak olacak." dedi.