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Yapılandırma için geri sayım

Mükelleflerin 31 Ağustos'a kadarki vergi, prim, su, atık ücreti borçlarını taksitlendirecek yapılandırmaya son başvuru 31 Aralık olacak. Düzenleme, salgın cezalarını kapsamayacak
 27 Ekim 2020 07:55
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Yapılandırma için geri sayım

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurulu gündemine giren vergi ve prim yapılandırma kanununun yasalaşması halinde kamu borçları için 31 Aralık'a kadar yapılandırma başvurusunda bulunulabilecek. 31 Ağustos 2020'den önceki ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti borçlarının da taksitle ödenmesini sağlayacak düzenleme, salgın önlemlerini içine alan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kesilen cezaları ise kapsamıyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), TBMM Genel Kurul gündemine gelen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi'ne komisyon aşamasında eklenen borç yapılandırması önergeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bu çerçevede yapılandırmanın detayları şöyle:

Son başvuru 31 Aralık

Düzenlemeye göre, yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlendi. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021, SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte ödenmesi gerekiyor.

Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90'ı silinirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir yılda iki veya daha az taksitin ödenmemesi halinde, eksik taksitin izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammıyla ödenmesi halinde, yapılandırma hakkı devam edecek.

Yapılandırmadan yararlanacakların açtıkları davalar varsa, bunlardan vazgeçmeleri istenecek.

Faizler de kapsamda

31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ilişkin verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları kapsamda olacak.

31 Ağustos 2020'den önce verilen idari para cezaları kapsama alınırken, sağlık ve salgın önlemlerini içine alan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları hariç tutulacak.

Asli ve fer'i amme alacakları ile gümrük vergileri, faizler, gecikme faizleri de kapsamda olacak.

Kanunun yayım tarihine veya ayrıca belirtilen hükümlerindeki sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK prim borçları için de yapılandırmaya başvurulabilecek. Bu kapsamda, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları yapılandırılabilecek.

Belediye alacakları kapsamındaki vergi ve gecikme faizleri ile 2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti hariç kapsamda olacak.

31 Ağustos 2020'den önceki ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti borçları ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları da yapılandırılacak.

Vergi borçları

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler, bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı da yapılandırılacak.

Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının yapılandırma kapsamında ödenmesi gerekirken, bunların faizlerinde ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacak. Sadece faiz borcu olanlar ise Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacak faizi ödeyecek.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı kanun kapsamında yapılandırılacak.

2018'de çıkan 7143 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanan ve ödemeleri devam eden borçlular, yeni kanundaki taksitlendirme olanaklarından yararlanabilecek.

Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerinin bağlı oldukları odalara aidat borçları ile odaların TÜRMOB'a birlik payı borçları da yapılandırılabilecek. Avukatların boralara olan aidat borçları, esnafın bağlı oldukları birliklere olan borçları, ihracatçıların ihracatçı birliklerine olan borçları da kanun kapsamında yapılandırılacak.

Nasıl hesaplanacak?

6 taksit için 1.045, 9 taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için 1.15 katsayıları kullanılarak hesaplama yapılacak ve taksit tutarları belirlenecek.
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