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400 polisle yasa dışı bahis operasyonu: 69 şüpheli aranıyor!

İstanbul merkezli 5 il ve 17 ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelerden para transferi yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 69 şüphelinin yakalanması için 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 27 Ekim 2020 08:08
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Istanbul'da Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilce ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon' da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı.

Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Baskının ardından evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

DHA
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