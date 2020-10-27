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Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl ilke kararında yaptığı değişiklikle doğal sitlerin 'nitelikli doğal koruma alanlarında' belirli kriterleri yerine getirmek koşuluyla bungalov ve balık çiftliği yapımına izin vermişti. Ancak son kararla bu alanlara hem bungalov yapımına hem de balık çiftliklerine yasak getirildi.
 27 Ekim 2020 08:29
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Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Olimpos, Adrasan, Düden Şelalesi, Konyaaltı Falezleri, Lara kıyıları; Muğla Bodrum, Fethiye, Datça; Balıkesir Ayvalık, Gümüşhane Santa Harabeleri, Van Akdamar Adası, Ardahan Çıldır ve Lavaş Gölleri gibi Türkiye'nin göz bebeği doğal koruma alanlarında bungalov yapımına izin veren yönetmelik maddesini de ilke kararını da iptal etti.

DOĞAL GÜZELLİKLER MUTLAK KORUMADA

16 Mart'ta Korunan Alanlar Yönetmeliğini değiştiren bakanlık, 24 Ekim'de de 109 sayılı ilke kararında değişiklik yaparak doğal koruma alanı ilan edilen adalar, göller, ormanlar, yaylaların nitelikli doğal koruma alanlarında geçen yıl verdiği bungalov yapım iznini kaldırmış oldu.

Yetkililer, yeni kararla doğal güzelliklerin mutlak koruma altına alındığını belirterek şunları söyledi:

KAMUOYUNDA İMARA AÇILIYOR SANILDI

"Koruma kullanma dengesi içinde biz birtakım sınırlamalarla nitelikli doğal koruma alanlarında yani eskinin 2. derece sit alanlarında bungalov yapımına izin vermeyi düşünmüştük ancak hem kamuoyunda imara açılıyor sanıldı hem de gelen talepler bizim düşüncemizin ötesinde konuta dönüşecek gibiydi. İlerde imara açılmasına neden olmasın diye biz de daha korumacı bir anlayışla bungalov iznini kaldırdık. Böylece bu alanlar hemen hemen eskinin 1. derece sitlerinin koruma zırhına büründü. Ama sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı dediğimiz ve eskinin 3. derece sitine denk gelen alanlarda yine belli koşullarda bungalov yapılabilir."

SINIRLANDILAR

İlke kararlarında nitelikli koruma alanlarında sadece sulama amaçlı baraj ve göletlerde balıkçiftliğine izin verilebiliyordu. Ancak bu durum bazı yerlerde tereddüde neden olunca bakanlık, ilke kararına "İçme suyu amaçlı baraj ve göletler ile doğal göl ve denizler hariç Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak su ürünleri faaliyetlerine izin verilebilir" yazdı. Böylece sulama barajları hariç nitelikli alan sınırları içinde balık çiftliklerinin kurulamayacağı hükme bağlanmış oldu.

NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI

Korunan Alanlar Yönetmeliği'nin 8. maddesi 16 Mart 2020'de değiştirilmiş, bungalov yapımına izin veren hüküm çıkarılarak nitelikli doğal koruma alanı tanımı şöyle olmuştu: "Nitelikli doğal koruma alanları; entegre tesisler ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır."

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