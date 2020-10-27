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O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı

Sağlık Bakanı Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı İzmir'de, Vali Köşger de vatandaşları uyardı. Vali Köşger, vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını söyledi.
 27 Ekim 2020 08:31
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O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı İzmir'de, Vali Yavuz Selim Köşger'den de kritik bir uyarı geldi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada kentteki vaka sayısının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de iki katına çıktığını söyledi.

Koronavirüse karşı önlemleri daha sıkı tutmaları için vatandaşları uyaran Köşger, maske, hijyen ve mesafe kuralını hatırlattı.

'KURALLARA HALA UYMAYANLAR VAR'

Öte yandan kentin en işlek yerlerinde vatandaşlar maske kuralına uyarken, sosyal mesafeye uymakta zorlandı. Vatandaşlar kişisel önlemlerini aldıklarını ancak halen birçok kişinin duyarlı davranmadığını söyledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ise kalabalığa rağmen maskeyi çene altında taşıyanlar görüldü.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, bin 297 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888'e ulaştı. Hasta sayısı 361 bin 801, vefat sayısı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744, aktif hasta sayısı 37 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
Memurlar.Net
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