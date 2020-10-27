1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay'ın Asayofya hakkında verdiği ikinci karar

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, Ayasofya açılması kararı sonrası Danıştay'a yapılan itiraz sonucu Danıştay'ın kararını yazdı.
 27 Ekim 2020 08:50
+Aa- Yazdır
Danıştay'ın Asayofya hakkında verdiği ikinci karar

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

İŞTE DANIŞTAY'IN İKİNCİ AYASOFYA KARARI

Gazetecilik, fikri takip mesleği. Hatırlarsanız Ayasofya'yla ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Hatta CHP'li Mehmet Bekaroğlu da bunu gerçek sanıp peşine düşmüş ama daha sonra açıklama yapmıştı. Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra Danıştay'a yapılan bir itirazdan söz ediyorum. UYAP sistemine yüklendiği için bir anda polemik konusu olmuş, Ayasofya'yla ilgili kararı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz ettiği yönünde haberler çıkmıştı. Hatta bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı, "Ayasofya'yla ilgili karara itiraz etmedik" diye açıklama yapmıştı. Bir yanda Ayasofya'nın açılışına imza atan Cumhurbaşkanlığı, diğer tarafta Danıştay'ın Ayasofya kararına itiraz eden Cumhurbaşkanlığı. Ahmet Kaya'nın dediği gibi, "Bu ne yaman çelişki anne" durumu olurdu.

O sırada Cumhurbaşkanlığı'nın bir itirazının söz konusu olmadığını ancak bir vatandaşın yaptığı itiraz nedeniyle hukuki bir süreç yaşandığını yazmıştım.

Danıştay 10. Dairesi 14.09.2020 tarihinde toplanarak Fahri Taşdelen tarafından yapılan itirazı görüşüp karara bağlıyor. Danıştay, üçüncü kişinin taraflardan biri olmadığı için Fahri Taşdelen'in davaya katılma talebini reddediyor. Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili hukuki süreç bütünüyle tamamlanmış oldu.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danıştay gar ihalesi kararını iptal etti
26 Ekim 2020 11:31		 POMEM eğitim sonu sözlü sınavına ilişkin önemli karar
26 Ekim 2020 10:04
Danıştay İDDK'dan görev süresi dolan okul müdürlerine dair önemli karar
25 Ekim 2020 16:00		 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
24 Ekim 2020 00:04
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
21 Ekim 2020 08:35		 Mahkemeden, kanser hastası lehine yürütmeyi durdurma kararı
19 Ekim 2020 13:40
Savunma almadan aile hekimine ihtar yapılabilir mi?
18 Ekim 2020 12:31		 Önlisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar bölümünü bitiren hemşirenin zam ve tazminatı
17 Ekim 2020 13:05
67 yaşında 'Gazi' sayıldı
17 Ekim 2020 09:00		 Danıştay'dan çiftçileri ilgilendiren karar
15 Ekim 2020 22:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - Dolar tarihi zirveyi yeniledi: 8,10 TL09:39 - Urartular 2 bin 750 yıl önce TOKİ tekniğini kullanmış09:34 - Koronavirüs aşısında bir gerçek daha ortaya çıktı! Virüsü öldürmüyor.09:33 - Hatay'daki patlamanın ardından...'Türk bayraklı' tepki09:15 - Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı09:10 - Kronik hasta olan güvenlik görevlisinin görevine belediye son verdi
09:08 - İzmir'de otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada09:00 - Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor08:50 - Danıştay'ın Asayofya hakkında verdiği ikinci karar08:45 - Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek08:39 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı08:38 - 'Bütün kesimler İslam karşıtlığında birleştiler'
08:37 - İstanbul'da alarm! 160 hastaneye talimat gitti08:34 - Yazar katiline ikinci kez müebbet08:31 - O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı08:29 - Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak08:25 - Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
08:10 - Ankara'da dehşet: Pompalı tüfekle vurup, başında bekledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
Bitmeyen dert dolar! 8 lirayı da geçti, peki şimdi ne olacak?
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
FETÖ'de iç kargaşa: ABD imamı örgütü böldü
Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak
Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar net sözlük itiraf köşesi 1
kedilerin yavruyken sevilmesi 2
kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içme yasağının gelmesi 1
içim rahat etmiyor bir türlü 1
26.10.2020 iskenderun'da patlama 2
Sekans 1
şu anda dinlenen şarkı 3
Valilerimizin koronavirüs uyarısı 2
nedbe dokusu 1
osman durmuş 2
SON İLANLAR
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam