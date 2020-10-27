Danıştay'ın Asayofya hakkında verdiği ikinci karar
|27 Ekim 2020 08:50
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Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:
İŞTE DANIŞTAY'IN İKİNCİ AYASOFYA KARARI
Gazetecilik, fikri takip mesleği. Hatırlarsanız Ayasofya'yla ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Hatta CHP'li Mehmet Bekaroğlu da bunu gerçek sanıp peşine düşmüş ama daha sonra açıklama yapmıştı. Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra Danıştay'a yapılan bir itirazdan söz ediyorum. UYAP sistemine yüklendiği için bir anda polemik konusu olmuş, Ayasofya'yla ilgili kararı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz ettiği yönünde haberler çıkmıştı. Hatta bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı, "Ayasofya'yla ilgili karara itiraz etmedik" diye açıklama yapmıştı. Bir yanda Ayasofya'nın açılışına imza atan Cumhurbaşkanlığı, diğer tarafta Danıştay'ın Ayasofya kararına itiraz eden Cumhurbaşkanlığı. Ahmet Kaya'nın dediği gibi, "Bu ne yaman çelişki anne" durumu olurdu.
O sırada Cumhurbaşkanlığı'nın bir itirazının söz konusu olmadığını ancak bir vatandaşın yaptığı itiraz nedeniyle hukuki bir süreç yaşandığını yazmıştım.
Danıştay 10. Dairesi 14.09.2020 tarihinde toplanarak Fahri Taşdelen tarafından yapılan itirazı görüşüp karara bağlıyor. Danıştay, üçüncü kişinin taraflardan biri olmadığı için Fahri Taşdelen'in davaya katılma talebini reddediyor. Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili hukuki süreç bütünüyle tamamlanmış oldu.
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